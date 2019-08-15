Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Футбол. Еврокубки
15.08
Брага
Бреннбю
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Пюник
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Рейнджерс
Мидтьюлланн
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Арис
Мольде
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Страсбур
Локомотив Пл
10
Футбол. Еврокубки
15.08
АЗ
Мариуполь
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Гент
АЕК Л
30
Футбол. Еврокубки
15.08
ПСВ
Хеугесунн
00
Футбол. Еврокубки
15.08
Айнтрахт Ф
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Валлетта
Астана
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Виктория Пл
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
15.08
АЕК
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ТНС
Лудогорец
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Хапоэль Беэр-Шева
Норчепинг
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Трабзонспор
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Судува
Маккаби Тель-Авив
21
Футбол. Еврокубки
15.08
БАТЭ
Сараево
00
Футбол. Еврокубки
15.08
АИК
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Шахтер С
Торино
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Аполлон
Аустрия В
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Млада-Болеслав
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
15.08
Йени Малатьяспор
Партизан
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Зриньски
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Заря Лг
ЦСКА Сф
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Бней-Иегуда
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Спартак
Тун
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Динамо Тб
Фейеноорд
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ХИК
Рига
22
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
15 августа, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге станет рекордным

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Участие в чемпионате мира по боксу 2019 года в Екатеринбурге примут 488 спортсменов из 91 страны, сообщается в релизе Федерации бокса России.

Наверх
Источник: AP 2019

Соревнования пройдут 7—21 сентября в Екатеринбурге. Впервые бои состоятся в восьми весовых категориях, которые в 2020 году будут олимпийскими.

Как отмечается в сообщении, число участников и стран станет рекордным в истории чемпионатов мира по боксу.

Читайте также
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Спартак» — «Тун»: Шюррле — снова король
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Матч в Оренбурге откроет программу 6-го тура чемпионата России
«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о победе «Спартака»
Россиянин обыграл Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати
«Барселона» начинает защиту титула чемпиона Испании по футболу
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь