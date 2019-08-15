Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге станет рекордным

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге станет рекордным

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Участие в чемпионате мира по боксу 2019 года в Екатеринбурге примут 488 спортсменов из 91 страны, сообщается в релизе Федерации бокса России.