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15 августа, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов получил непобежденного американца в соперники на бой в Нью-Йорке

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о следующем сопернике олимпийского чемпиона.

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Поединок по правилам десяти раундов состоится 13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником Елеусинова станет 34-летний американец Решард Хикс (12−0−1, 6 КО), который идет в профи без поражений.

Главным же событием этого вечера будет бой американца Девина Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянина Заура Абдуллаева (11−0, 7 КО) за право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.

Напомним, что Елеусинов 27 июля должен был провести бой в Арлингтоне (штат Техас) против мексиканца Оскара Кортеса (27−4, 14 КО), но не смог вылететь в США из-за болезни — поединок отменили.

Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд), когда решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−3−1, 0 КО). В главном событии того вечера выступал Хэйни, который оформил претендента на «нокаут года».

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