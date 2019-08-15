Данияр Елеусинов получил непобежденного американца в соперники на бой в Нью-Йорке

Поединок по правилам десяти раундов состоится 13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником Елеусинова станет 34-летний американец Решард Хикс (12−0−1, 6 КО), который идет в профи без поражений.

Главным же событием этого вечера будет бой американца Девина Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянина Заура Абдуллаева (11−0, 7 КО) за право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.

Напомним, что Елеусинов 27 июля должен был провести бой в Арлингтоне (штат Техас) против мексиканца Оскара Кортеса (27−4, 14 КО), но не смог вылететь в США из-за болезни — поединок отменили.