Данияр Елеусинов получил непобежденного американца в соперники на бой в Нью-Йорке
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
Поединок по правилам десяти раундов состоится 13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в
Главным же событием этого вечера будет бой американца Девина Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянина Заура Абдуллаева (11−0, 7 КО) за право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.
Напомним, что Елеусинов 27 июля должен был провести бой в Арлингтоне (штат Техас) против мексиканца Оскара Кортеса (27−4, 14 КО), но не смог вылететь в США
Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в