Президент Golden Boy объявил дату следующего боя «Канело» после отказа от трилогии с Головкиным

У Альвареса пока нет соперника и арены. Во вторник, 13 августа, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) провела заседание, главным вопросом которого был вечер бокса Golden Boy 26 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, но Гомес сказал, что дату подвинут на одну неделю вперед.

«Так будет лучше для нас, для “Канело” и для стримингового сервиса DAZN», — объяснил Гомес, добавивший, что бой не обязательно состоится в Лас-Вегасе, потому что компания готова рассмотреть предложения и других городов.