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15 августа, источник: Vesti.kz

Президент Golden Boy объявил дату следующего боя «Канело» после отказа от трилогии с Головкиным

Чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) следующий бой запланировал на 2 ноября. Об этом ESPN сообщил промоутер мексиканца и президент компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

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У Альвареса пока нет соперника и арены. Во вторник, 13 августа, Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) провела заседание, главным вопросом которого был вечер бокса Golden Boy 26 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, но Гомес сказал, что дату подвинут на одну неделю вперед.

«Так будет лучше для нас, для “Канело” и для стримингового сервиса DAZN», — объяснил Гомес, добавивший, что бой не обязательно состоится в Лас-Вегасе, потому что компания готова рассмотреть предложения и других городов.

Изначально Альварес должен был выступить 14 сентября. На эту DAZN хотел сделать ему третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), но мексиканец сначала отказался от трилогии, а затем перенес следующий бой на более поздний срок.

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