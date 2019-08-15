Официально объявлено о бое Геннадия Головкина за титул чемпиона мира
Казахстанский
Казахстанский
Бой состоится 5 октября в
О бое официально объявил Деревянченко через соцсети. Украинец опубликовал постер поединка, а также
Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа. Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.
Также Деревянченко опубликовал «историю» в Instagram с подписью «Сделка завершена».
Стоит отметить, что Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.
В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу (владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super).
Для 37-летнего Головкина это будет 42-й поединок в профи, 39 из которых он выиграл — 35 нокаутом. Также в его рекордсе есть ничья и поражение от Альвареса.
Для 33-летнего Деревянченко данный бой станет 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение.