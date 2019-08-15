Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Футбол. Еврокубки
15.08
Брага
Бреннбю
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Пюник
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Рейнджерс
Мидтьюлланн
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Арис
Мольде
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Страсбур
Локомотив Пл
10
Футбол. Еврокубки
15.08
АЗ
Мариуполь
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Гент
АЕК Л
30
Футбол. Еврокубки
15.08
ПСВ
Хеугесунн
00
Футбол. Еврокубки
15.08
Айнтрахт Ф
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Валлетта
Астана
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Виктория Пл
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
15.08
АЕК
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ТНС
Лудогорец
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Хапоэль Беэр-Шева
Норчепинг
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Трабзонспор
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Судува
Маккаби Тель-Авив
21
Футбол. Еврокубки
15.08
БАТЭ
Сараево
00
Футбол. Еврокубки
15.08
АИК
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Шахтер С
Торино
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Аполлон
Аустрия В
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Млада-Болеслав
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
15.08
Йени Малатьяспор
Партизан
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Зриньски
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Заря Лг
ЦСКА Сф
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Бней-Иегуда
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Спартак
Тун
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Динамо Тб
Фейеноорд
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ХИК
Рига
22
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
15 августа, источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое Геннадия Головкина за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин официально узнал дату и соперника по следующему поединку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, где казахстанец в июне этого года нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в дебюте на DAZN. Соперником выступит украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс IBF в среднем весе.

О бое официально объявил Деревянченко через соцсети. Украинец опубликовал постер поединка, а также эмоджи-знаки Украины, Казахстана и Статуи Свободы — символа Нью-Йорка.

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа. Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также Деревянченко опубликовал «историю» в Instagram с подписью «Сделка завершена».

Стоит отметить, что Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу (владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super).

Для 37-летнего Головкина это будет 42-й поединок в профи, 39 из которых он выиграл — 35 нокаутом. Также в его рекордсе есть ничья и поражение от Альвареса.

Для 33-летнего Деревянченко данный бой станет 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение.

Стало известно точное время матчей "Астаны" за выход в группу Лиги Европы
«Спартак» — «Тун»: Шюррле — снова король
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Матч в Оренбурге откроет программу 6-го тура чемпионата России
«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о победе «Спартака»
Россиянин обыграл Федерера в третьем круге турнира в Цинциннати
«Барселона» начинает защиту титула чемпиона Испании по футболу
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь