Соперник Головкина за титул чемпиона мира удалил объявление о бое из своих соцсетей
Украинский боксер Сергей Деревянченко удалил из своих соцсетей объявление о поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Украинский боксер Сергей Деревянченко удалил из своих соцсетей объявление о поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне Деревянченко опубликовал постер поединка, а также
Однако сегодня все посты украинского боксера были удалены из соцсетей. По какой причине это сделано — пока неизвестно. Стоит отметить, что в анонсе данного поединка в соцсетях Деревянченко сообщалось, что бой состоится 5 октября в
Напомним, бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа. Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.
Для 37-летнего Головкина этот поединок может стать 42-м в профи. На его счету 39 побед, 35 из которых он выиграл нокаутом, а также ничья и поражение от Альвареса.
Для 33-летнего Деревянченко данный бой может стать 15-м в карьере. На его счету 13 побед, десять из которых досрочные, и одно поражение.