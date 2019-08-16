Соперник Головкина за титул чемпиона мира удалил объявление о бое из своих соцсетей

Накануне Деревянченко опубликовал постер поединка, а также эмоджи-знаки Украины, Казахстана и Статуи Свободы — символа Нью-Йорка. Сделал он это в Instagram и Twitter. Также Деревянченко опубликовал «историю» в Instagram с подписью «Сделка завершена».

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Однако сегодня все посты украинского боксера были удалены из соцсетей. По какой причине это сделано — пока неизвестно. Стоит отметить, что в анонсе данного поединка в соцсетях Деревянченко сообщалось, что бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа. Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

Для 37-летнего Головкина этот поединок может стать 42-м в профи. На его счету 39 побед, 35 из которых он выиграл нокаутом, а также ничья и поражение от Альвареса.