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13:22 (мск), источник: БЕЛТА

Девять белорусок выступят на ЧЕ по боксу в Испании

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять белорусских спортсменок выступят на чемпионате Европы по боксу, который пройдет 22—31 августа в Алькобендасе (Испания), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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На турнире будут разыграны десять комплектов наград в весовых категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг.

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Сборную Беларуси на континентальном форуме представят Яна Бурим (48 кг), Ольга Лущик (51 кг), Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Антонина Аксенова (64 кг), Алина Вебер (69 кг), Виктория Кебикова (81 кг) и Екатерина Ковалева (свыше 81 кг).

Ожидается, что за медали поспорят около 200 спортсменок.

Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне этого года во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.

На прошлом чемпионате Европы белоруски Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые награды.

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