Девять белорусок выступят на ЧЕ по боксу в Испании

На турнире будут разыграны десять комплектов наград в весовых категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг.

Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Харькове

Ожидается, что за медали поспорят около 200 спортсменок.

Мужской боксерский континентальный форум прошел в июне этого года во время II Европейских игр. Белорусский атлет Дмитрий Асанов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, его партнер по команде Владислав Смягликов (91 кг) стал вторым.