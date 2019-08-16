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14:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Это тест». Менеджер Елеусинова — о бое с американцем без поражений и тренировках в США

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке олимпийского чемпиона к десятираундовому поединку против американца Решарда Хикса (12−0−1, 6 КО).

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Источник: AP 2019

Поединок состоится 13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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— Это небольшой шаг, чтобы подняться. Ему уже пора — Данияру нужны небольшие тесты. А это небольшой шаг, но достаточно уверенный. Потом мы будем подбирать довольно хороших соперников. Иногда бывает, что боксер с проигрышем, но он никогда не падал. Да, есть поражения, но никогда не проигрывал нокаутом. Это тоже хорошие оппоненты. Значит, что они крепкие ребята. Бывает и так, что они с реальными проспектами, которые поднимаются, как Данияр, проводили бои, и проходили всю дистанцию. Это говорит о том, что они сложные соперники, — сказал Алиев.

— Как проходит подготовка к поединку? Какой рабочий план?
— Мы рано начали лагерь, очень рано. Он уже две с половиной — три недели тренируется. Скоро начнутся у него полноценные спарринги. Работа проходит хорошо. Он тренируется с Дереком Сантосом и под наблюдением Марата Елеусинова. Все идет хорошо. Работает над техническими моментами, над «физикой» и проводит легкие спарринги. Теперь знаем соперника и работаем с этой информацией — ранее приходили разные имена, но теперь все решено.

Отметим, что главным событием вечера бокса, где встретятся Елеусинов с Хиксом, будет бой американца Девина Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянина Заура Абдуллаева (11−0, 7 КО) за право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.

Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд), когда решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−3−1, 0 КО). В главном событии того вечера выступал Хэйни, победа которого претендует на «нокаут года».

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