«Это тест». Менеджер Елеусинова — о бое с американцем без поражений и тренировках в США
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
Поединок состоится 13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в
— Это небольшой шаг, чтобы подняться. Ему уже пора — Данияру нужны небольшие тесты. А это небольшой шаг, но достаточно уверенный. Потом мы будем подбирать довольно хороших соперников. Иногда бывает, что боксер с проигрышем, но он никогда не падал. Да, есть поражения, но никогда не проигрывал нокаутом. Это тоже хорошие оппоненты. Значит, что они крепкие ребята. Бывает и так, что они с реальными проспектами, которые поднимаются, как Данияр, проводили бои, и проходили всю дистанцию. Это говорит о том, что они сложные соперники, — сказал Алиев.
— Как проходит подготовка к поединку? Какой рабочий план?
— Мы рано начали лагерь, очень рано. Он уже две с половиной — три недели тренируется. Скоро начнутся у него полноценные спарринги. Работа проходит хорошо. Он тренируется с Дереком Сантосом и под наблюдением Марата Елеусинова. Все идет хорошо. Работает над техническими моментами, над «физикой» и проводит легкие спарринги. Теперь знаем соперника и работаем с этой информацией — ранее приходили разные имена, но теперь все решено.
Отметим, что главным событием вечера бокса, где встретятся Елеусинов с Хиксом, будет бой американца Девина Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянина Заура Абдуллаева (11−0, 7 КО) за право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.
Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в