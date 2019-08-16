«Это тест». Менеджер Елеусинова — о бое с американцем без поражений и тренировках в США

— Это небольшой шаг, чтобы подняться. Ему уже пора — Данияру нужны небольшие тесты. А это небольшой шаг, но достаточно уверенный. Потом мы будем подбирать довольно хороших соперников. Иногда бывает, что боксер с проигрышем, но он никогда не падал. Да, есть поражения, но никогда не проигрывал нокаутом. Это тоже хорошие оппоненты. Значит, что они крепкие ребята. Бывает и так, что они с реальными проспектами, которые поднимаются, как Данияр, проводили бои, и проходили всю дистанцию. Это говорит о том, что они сложные соперники, — сказал Алиев.