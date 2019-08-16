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15:17 (мск), источник: ТАСС

Спортсменки из 75 стран примут участие в женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ

ТАСС, 16 августа. Спортсменки из 75 стран заявились на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Всего на турнире примут участие 330 спортсменок. 13 августа представители Международной ассоциации бокса (AIBA) — старший спортивный менеджер Дэвид Лаурадо и технический делегат Уэйн Роуз — прибыли в Улан-Удэ со вторым инспекционным визитом по вопросу готовности города принять чемпионат мира. Чиновники поставили высокую оценку готовности спортивного объекта. В марте AIBA провела первую инспекцию.

«Глобальных изменений в Физкультурно-спортивном комплексе не предвидится, — заявил директор Дирекции чемпионата мира по боксу среди женщин Алексей Пинтаев. — Кроме того, что увеличится VIP-ложа для гостей, на боковых трибунах появится специальная площадка для СМИ. Вчера мы завершили регистрацию участников. Заявки на участие подали представители 75 стран, самих спортсменок 330 человек».

XI чемпионат мира пройдет с 3 по 13 октября. Предыдущий женский чемпионат мира по боксу прошел в Индии в 2018 году, россиянки завоевали одну бронзовую награду (Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг). В 2005 году чемпионат мира прошел в подмосковном Подольске.

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