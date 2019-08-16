Спортсменки из 75 стран примут участие в женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ
ТАСС, 16 августа. Спортсменки из 75 стран заявились на чемпионат мира по боксу в
ТАСС, 16 августа. Спортсменки из 75 стран заявились на чемпионат мира по боксу в
Всего на турнире примут участие 330 спортсменок. 13 августа представители Международной ассоциации бокса (AIBA) — старший спортивный менеджер Дэвид Лаурадо и технический делегат Уэйн Роуз — прибыли в
«Глобальных изменений в
XI чемпионат мира пройдет с 3 по 13 октября. Предыдущий женский чемпионат мира по боксу прошел в Индии в 2018 году, россиянки завоевали одну бронзовую награду (Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг). В 2005 году чемпионат мира прошел в подмосковном Подольске.