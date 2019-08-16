Спортсменки из 75 стран примут участие в женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ

Всего на турнире примут участие 330 спортсменок. 13 августа представители Международной ассоциации бокса (AIBA) — старший спортивный менеджер Дэвид Лаурадо и технический делегат Уэйн Роуз — прибыли в Улан-Удэ со вторым инспекционным визитом по вопросу готовности города принять чемпионат мира. Чиновники поставили высокую оценку готовности спортивного объекта. В марте AIBA провела первую инспекцию.

«Глобальных изменений в Физкультурно-спортивном комплексе не предвидится, — заявил директор Дирекции чемпионата мира по боксу среди женщин Алексей Пинтаев. — Кроме того, что увеличится VIP-ложа для гостей, на боковых трибунах появится специальная площадка для СМИ. Вчера мы завершили регистрацию участников. Заявки на участие подали представители 75 стран, самих спортсменок 330 человек».