Российские боксеры проведут совместный сбор с кубинцами перед чемпионатом мира

Чемпионат мира по боксу состоится с 8 по 21 сентября. Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, 488 боксеров из 91 страны выступят на турнире.

«Заключительный этап подготовки проведем в Златоусте, — сообщил Фархутдинов. — К нам приедут сборные Японии, Кубы, Китая и Швеции, проведем совместный сбор. Многие известные спортсмены и тренеры подключаются к нашей работе — олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский, Александр Лебзяк, Шамиль Сабиров, а также Николай Дмитриевич Хромов и Зубер Гаджиевич Джафаров. Погодные условия в Златоусте нормальные, один часовой пояс с Екатеринбургом, 5 сентября выедем на место проведения чемпионата».

«Сейчас идет сбор по функциональной подготовке в среднегорье в Кисловодске, — рассказал Фархутдинов. — Проводим много круговых тренировок, кроссовой работы, занятий в тренажерном зале. На фоне усталости спортсмены проведут спарринги, и 18 августа мы определим состав национальной команды для участия в чемпионате мира в Екатеринбурге. Все условия для подготовки у нас есть, спасибо Умару Назаровичу Кремлеву (генеральный секретарь Федерации бокса России — прим. ТАСС), будем стараться завоевать для нашей родной страны как можно больше золотых медалей».