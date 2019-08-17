Прямая трансляция боя Жанибека Алимханулы в андеркарте чемпиона мира

Источник: AP 2019

В ночь с 17 на 18 августа казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) проведет свой седьмой бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обновление: Алимханулы нокаутировал канадца после провокации с Боратом и защитил титулы от WBC и WBO.

Видео нокаута, или как Алимханулы досрочно победил канадца после провокации с Боратом и защитил титулы от WBC и WBO.

Соперником казахстанца по десятираундовому поединку будет канадец Стюарт МакЛеллан (27−3−3, 11 КО). Их поединок состоится в рамках вечера бокса, который пройдет на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В прямом эфире этот бой покажет телеканал QazSport. Начало трансляции в 06:20 утра 18 августа, а посмотреть ее в интернете можно здесь.

«Я хотел задеть только его, а не всю страну». Соперник Алимханулы извинился за шутку с купальником Бората.

Главным событием вечера бокса станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).