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17 августа, источник: Спорт РИА Новости

Кремлев: Цель мужской сборной РФ на ЧМ — победа в командном зачете

КИСЛОВОДСК, 17 авг — РИА Новости, Олег Богатов. Основная задача сборной России по боксу на сентябрьском чемпионате мира в Екатеринбурге — первое место в общекомандном зачете, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнование пройдет 7—21 сентября, спортсмены разыграют комплекты наград в восьми весовых категориях.

«Главная задача нашей сборной на чемпионате мира в Екатеринбурге — победа в командном зачете, — сказал Кремлев. — Знаете, бокс нельзя сравнивать с другими видами спорта, в нем сейчас наблюдается просто колоссальная конкуренция. И нельзя гарантировать завоевание пяти или шести медалей. В нашу команду сейчас входят как опытные, так и молодые спортсмены. Я уверен, что ребята покажут хороший результат».

«Я не сомневаюсь в том, что у нас будет золото, — подчеркнул собеседник агентства. — И глядя на тренерский состав и на боксеров, я уверен, что мы выиграем золото. И, возможно, и два. При этом у нас очень много конкурентов — это сборные Кубы, Англии, Ирландии, Германии, Узбекистана, Казахстана и ряд других команд».

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