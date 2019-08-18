Алимханулы нокаутировал канадца после провокации с Боратом и защитил титулы от WBC и WBO

Бой прошел в андеркарте вечера бокса на стадионе Banc of California в Лос-Анджелесе. В главном событии этого шоу встретятся чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваррете (27−1, 23 КО) из Мексики и Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО) из США.

Бой Алимханулы — МакЛеллан был рассчитан на десять раундов, но завершился в пятом. Во второй трехминутке казахстанец отправил соперника в нокдаун. Снова на канвасе канадец оказался в пятом раунде, но встал — Алимханулы бросился добивать, однако рефери вскоре остановил поединок.

Эта победа помогла Алимханулы впервые защитить второстепенный пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas, которые он завоевал в апреле после победы решением над мексиканцем Кристианом Оливасом (16−5, 13 КО). В прошедшем бою казахстанец боксировал с нашивкой в память о погибшем россиянине Максиме Дадашеве, с которым их связывали общие тренер, промоутер и менеджер.

Для 26-летнего Алимханулы эта победа стала седьмой (три нокаутом) в семи боях, а 32-летний МакЛеллан потерпел четвертое поражение — также в его активе 27 побед (11 нокаутом) и три ничьи. Казахстанец провел свой пятый бой в США, а канадец впервые выступал в этой стране.