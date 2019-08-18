Стало известно, сколько казахстанский боксер Алимханулы заработал за первый титульный бой в карьере

Источник: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Поединок прошел 13 апреля 2019 года в андеркарте вечера бокса на арене Staples Center в американском Лос-Анджелесе, в главном событии которого чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО) нокаутировал британца Энтони Кроллу (34−7−3, 13 КО).

Бой Алимханулы — Оливас продлился все 10 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей — 100−90, 100−90, 99−91. Эта победа помогла ему завоевать вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

За этот поединок 26-летний Алимханулы заработал 12 500 долларов, а его соперник получил гонорар в размере 15 000 долларов. Стоит отметить, что этот поединок стал для казахстанского боксера первым титульным и пока самым долгим в карьере. Дела Алимханулы ведет американская промоутерская компания Top Rank.