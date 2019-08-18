«На этом мы не остановимся». Алимханулы сделал заявление после победы нокаутом в США

«С победой, Казахстан! Это не только моя победа. На ринг я выхожу один, но подготовку ведет моя команда. Отдельно хочется поблагодарить тренера Бадди МакГирта и менеджера Эгиса Климаса. Также большое спасибо моим спарринг-партнерам. Нельзя забывать и об организаторе вечера бокса — компании Top Rank и непосредственно о промоутере Бобе Аруме. На этом мы не останавливаемся и будем дальше знакомить мир с казахским стилем бокса», — сказал Алимханулы.