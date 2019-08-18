«На этом мы не остановимся». Алимханулы сделал заявление после победы нокаутом в США

Бой в андеркарте вечера бокса на стадионе Banc of California в американском Лос-Анджелесе завершился в пятом раунде и помог Алимханулы впервые защитить второстепенный пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas.
«С победой, Казахстан! Это не только моя победа. На ринг я выхожу один, но подготовку ведет моя команда. Отдельно хочется поблагодарить тренера Бадди МакГирта и менеджера Эгиса Климаса. Также большое спасибо моим спарринг-партнерам. Нельзя забывать и об организаторе вечера бокса — компании Top Rank и непосредственно о промоутере Бобе Аруме. На этом мы не останавливаемся и будем дальше знакомить мир с казахским стилем бокса», — сказал Алимханулы.
Напомним, что перед боем МакЛеллан отметился провокационным постом, опубликовав фотоколлаж с Алимханулы в купальнике Бората. Потом канадец извинился перед казахстанцами, заявив, что хотел задеть только соперника, а не всю его страну.