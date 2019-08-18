Фьюри предлагал бой нескольким боксёрам, включая Поветкина

Знание о том, что меня ждёт бой держит меня в тонусе. Одна вещь, которую я точно знаю, это то, что процесс подготовки помогает мне сосредоточиться на главном. Я сказал Бобу Аруму, чтобы он нашёл мне бой и он фантастически справился со своей работой. Я не удивлён, что никто не принял бой, потому что я надеру их задницы. И Пулеву, и Поветкину, каждый день недели, и дважды в воскресенье", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.