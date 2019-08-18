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18 августа, источник: Чемпионат.com

Фьюри предлагал бой нескольким боксёрам, включая Поветкина

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что Отто Уаллин был не первым кандидатом на следующий поединок.

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Источник: Reuters

По словам Фьюри, они предлагали бой нескольким боксёрам, включая Александра Поветкина.

«Мы предложили бой Кубрату Пулеву, Александру Поветкину, Чарльзу Мартину, Тревору Брайану, Джарреллу Миллеру. Список можно продолжать и продолжать. Все эти парни либо не могли драться, либо не хотели. В итоге мы добрались до Отто Уаллина. Я принял бой.

Знание о том, что меня ждёт бой держит меня в тонусе. Одна вещь, которую я точно знаю, это то, что процесс подготовки помогает мне сосредоточиться на главном. Я сказал Бобу Аруму, чтобы он нашёл мне бой и он фантастически справился со своей работой. Я не удивлён, что никто не принял бой, потому что я надеру их задницы. И Пулеву, и Поветкину, каждый день недели, и дважды в воскресенье", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

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