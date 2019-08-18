Алимханулы поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом и защиты титулов от WBC и WBO

Источник: AP 2019

Бой в американском Лос-Анджелесе завершился в пятом раунде и помог Алимханулы впервые защитить второстепенный пояс WBO Global и региональный титул WBC Continental Americas.

После этой победы Алимханулы поднялся с 64-го на 63-е место в рейтинге средневесов от BoxRec. На позиции МакЛеллана это поражение не повлияло: канадец ранее выступал в первом среднем весе, а после прошедшего боя потерял одну строчку и идет 258-м в родной категории.

Из казахстанцев выше Алимханулы в рейтинге среднего веса от BoxRec только Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), который идет вторым, и Канат Ислам (26−0, 21 КО), занимающий 32-е место.