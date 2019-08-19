Мейвезер подтвердил, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо
Американский боксёр Флойд
Американский боксёр Флойд
Американский боксёр Флойд
«Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я приехал для того, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо», — приводит слова Флойда Мейвезера The Sun.
В минувшем месяце Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана единогласным решением судей. После этого в прессе начали распространяться слухи о том, что следующий бой Мэнни проведёт с Мейвезером. Ранее соперники уже встречались. В 2015 году американец победил единогласным решением судей.