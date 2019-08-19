«Если не смогу побить 37-летнего GGG, значит что-то не в порядке»
Билли Джо Сондерс о возможном бое с Головкиным.
Билли Джо Сондерс о возможном бое с Головкиным.
Чемпион WBO во втором среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс заявил, что способен победить Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Prosports.kz.
«Я смотрел бои Головкина и Канело, от которых все были в восторге, и думал, что могу побить обоих. Мне 29 лет, сейчас мои лучшие годы, и если я не смогу побить 37-летнего Геннадия, значит
Сондерс полагает, что его стиль станет проблемой и для Сауля Альвареса: «У него были серьезные проблемы в поединке против Эрисланди Лары. Думаю, кубинец выиграл в том бою. И в то время Канело был в своей лучшей форме, а сейчас ему требуется поддержка для коленей и локтей».
Напомним, что не так давно Билли Джо Сондерс подписал контракт с промоутером Эдди Хирном, чтобы иметь возможность выступать на платформе DAZN, где проводят свои поединки Геннадий Головкин и Сауль Альварес.