Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
11:39 (мск), источник: Prosports.kz

«Если не смогу побить 37-летнего GGG, значит что-то не в порядке»

Билли Джо Сондерс о возможном бое с Головкиным.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпион WBO во втором среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс заявил, что способен победить Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Prosports.kz.

«Я смотрел бои Головкина и Канело, от которых все были в восторге, и думал, что могу побить обоих. Мне 29 лет, сейчас мои лучшие годы, и если я не смогу побить 37-летнего Геннадия, значит что-то не в порядке. Уверен, что победил бы его с большим отрывом. Я готов боксировать с Головкиным в любой весовой категории, в которой он захочет. Я покажу всему миру, как легко смогу перебоксировать его. Я сделаю это увереннее, чем Канело, и все тогда будут требовать боя между нами», — заявил Сондерс в интервью Sky Sports.

Сондерс полагает, что его стиль станет проблемой и для Сауля Альвареса: «У него были серьезные проблемы в поединке против Эрисланди Лары. Думаю, кубинец выиграл в том бою. И в то время Канело был в своей лучшей форме, а сейчас ему требуется поддержка для коленей и локтей».

Напомним, что не так давно Билли Джо Сондерс подписал контракт с промоутером Эдди Хирном, чтобы иметь возможность выступать на платформе DAZN, где проводят свои поединки Геннадий Головкин и Сауль Альварес.

«Кайсар» навязал «Шахтеру» силовой футбол. Не помогло
Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
Егоров ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе
Медведев стал пятой ракеткой мира. Первый наш успех за 10 лет
Выкуп прав на Коутиньо обойдется «Баварии» в 120 млн евро
Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь