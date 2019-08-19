«Если не смогу побить 37-летнего GGG, значит что-то не в порядке»

«Я смотрел бои Головкина и Канело, от которых все были в восторге, и думал, что могу побить обоих. Мне 29 лет, сейчас мои лучшие годы, и если я не смогу побить 37-летнего Геннадия, значит что-то не в порядке. Уверен, что победил бы его с большим отрывом. Я готов боксировать с Головкиным в любой весовой категории, в которой он захочет. Я покажу всему миру, как легко смогу перебоксировать его. Я сделаю это увереннее, чем Канело, и все тогда будут требовать боя между нами», — заявил Сондерс в интервью Sky Sports.