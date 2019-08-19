Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Футбол. Первый дивизион
20.08
Спартак-2
Енисей
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
23Рецепт побед Валерия Газзаева
17:51 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин запланировал пресс-конференцию в Нью-Йорке для объявления боя за титул чемпиона мира

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) на этой неделе проведет пресс-конференцию в Нью-Йорке, сообщает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Наверх

Ее темой станет объявление боя против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантный титул IBF в среднем весе. Поединок был санкционирован в начале августа, когда пояса лишился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

По данным Коппинджера, на пресс-конференции Головкин также объявит о сотрудничестве с британским промоутером Эдди Хирном.

Бой Головкин — Деревянченко может пройти 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ранее украинец официально анонсировал поединок, но затем удалил постер и объявление из своих соцсетей.

ФИФА назвала всех претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года
Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
Гендиректор «Локомотива» рассказал о «конфликтах» с Семиным
Ольга Подчуфарова рассказала, почему решила вернуться в биатлон
Раскрыты условия контракта Хабиба Нурмагомедова с UFC
Выкуп прав на Коутиньо обойдется «Баварии» в 120 млн евро
11-кратная чемпионка мира из Канады провалила тест на допинг
Как выглядят российские теннисистки в обычной жизни (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь