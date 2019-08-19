Головкин запланировал пресс-конференцию в Нью-Йорке для объявления боя за титул чемпиона мира

Ее темой станет объявление боя против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантный титул IBF в среднем весе. Поединок был санкционирован в начале августа, когда пояса лишился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

По данным Коппинджера, на пресс-конференции Головкин также объявит о сотрудничестве с британским промоутером Эдди Хирном.