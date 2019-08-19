Головкин запланировал пресс-конференцию в Нью-Йорке для объявления боя за титул чемпиона мира
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) на этой неделе проведет
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) на этой неделе проведет
Ее темой станет объявление боя против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантный титул IBF в среднем весе. Поединок был санкционирован в начале августа, когда пояса лишился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).
По данным Коппинджера, на
Бой Головкин — Деревянченко может пройти 5 октября на арене Madison Square Garden в