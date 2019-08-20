Стала известна дата официального объявления боя Головкина за титул чемпиона мира

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Мероприятие для журналистов запланировано на четверг, 22 августа, во второй половине дня по американскому времени. На пресс-конференции официально объявят о бое за вакантный титул IBF в среднем весе между Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), который может пройти 5 октября на MSG.

Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщал, что Головкин в ходе встречи с журналистами объявит и раскроет детали сотрудничества с британским промоутером Эдди Хирном из Matchroom.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко IBF санкционировала в начале августа, когда пояса лишился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). Ранее украинец официально анонсировал поединок, но затем удалил постер и объявление из своих соцсетей.