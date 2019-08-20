Стала известна дата официального объявления боя Головкина за титул чемпиона мира
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) проведет
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) проведет
Мероприятие для журналистов запланировано на четверг, 22 августа, во второй половине дня по американскому времени. На
Ранее инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщал, что Головкин в ходе встречи с журналистами объявит и раскроет детали сотрудничества с британским промоутером Эдди Хирном из Matchroom.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко IBF санкционировала в начале августа, когда пояса лишился мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). Ранее украинец официально анонсировал поединок, но затем удалил постер и объявление из своих соцсетей.
Накануне стало известно, что Головкин и Деревянченко согласовали даже самые мелкие детали, а сделка может завершиться уже сегодня, 20 августа. За день до этого казахстанец объявил о начале тренировочного лагеря.