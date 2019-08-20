Официально объявлено о бое Данияра Елеусинова в Нью-Йорке

Источник: AP 2019

13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в Нью-Йорке Елеусинов встретится с 34-летним непобежденным американцем Решардом Хиксом (12−0−1, 6 КО). Ранее стало известно, что поединок пройдет в формате десяти раундов и в лимите полусреднего веса.

Бой Елеусинов — Хикс станет частью андеркарта вечера бокса, в главном событии которого американец Девин Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 КО) разыграют право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.

Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд), когда решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−4−1, 0 КО). В главном событии того вечера выступал Хэйни, который оформил претендента на «нокаут года».