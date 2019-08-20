Официально объявлено о бое Данияра Елеусинова в Нью-Йорке
Британская промоутерская компания Matchroom официально анонсировала следующий бой олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО).
Британская промоутерская компания Matchroom официально анонсировала следующий бой олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (7−0, 3 КО).
13 сентября в малом зале Hulu Theather арены Madison Square Garden в
Бой Елеусинов — Хикс станет частью андеркарта вечера бокса, в главном событии которого американец Девин Хэйни (22−0, 14 КО) и россиянин Заур Абдуллаев (11−0, 7 КО) разыграют право стать обязательным претендентом на титул WBC в легком весе. В США шоу в прямом эфире покажет стриминговый сервис DAZN.
Свой последний бой Елеусинов провел 25 мая в
Предстоящий бой станет для 28-летнего Елеусинова пятым в США. В профи он дебютировал в апреле 2018 года как раз в