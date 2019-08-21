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16:19 (мск), источник: ТАСС

Британский боксер Ярд заявил, что планирует нокаутировать Ковалева в Челябинске

ТАСС, 21 августа. Британский боксер Энтони Ярд намерен нокаутировать чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева в поединке в Челябинске. Об этом Ярд заявил на пресс-конференции в Челябинске.

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Источник: Reuters

«Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать все для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться», — сказал Ярд.

«Мой боксерский опыт не такой большой, как у Сергея. Для меня не имеет значения, какое количество зрителей будет болеть за меня, я просто буду показывать все, что умею. У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США», — добавил 28-летний спортсмен.

Поединок пройдет 24 августа в Челябинске.

В активе 36-летнего россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.

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