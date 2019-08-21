Британский боксер Ярд заявил, что планирует нокаутировать Ковалева в Челябинске

«Я выйду в ринг и просто буду собой. Я хочу победить нокаутом, буду делать все для этого. Не знаю, в каком раунде, но буду стараться», — сказал Ярд.

«Мой боксерский опыт не такой большой, как у Сергея. Для меня не имеет значения, какое количество зрителей будет болеть за меня, я просто буду показывать все, что умею. У меня уже был такой опыт в начале карьеры, когда я дрался в США», — добавил 28-летний спортсмен.