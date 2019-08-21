Российский боксер Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений

«Да, от Альвареса было предложение. Оно было “жирным”, они пришли с ним за три недели до боя [с британцем Энтони Ярдом]. И как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили, и я побежал? Как бы я землякам смотрел в глаза?» — сказал Ковалев.