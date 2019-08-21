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16:30 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений

ТАСС, 21 августа. Российский боксер Сергей Ковалев отказался от выгодного боя против мексиканца Сауля Альвареса из-за убеждений. Об этом Ковалев заявил на пресс-конференции в Челябинске.

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Источник: AP 2019

«Да, от Альвареса было предложение. Оно было “жирным”, они пришли с ним за три недели до боя [с британцем Энтони Ярдом]. И как бы я тогда выглядел, если меня таким куском поманили, и я побежал? Как бы я землякам смотрел в глаза?» — сказал Ковалев.

Ковалев ближайший поединок проведет против Ярда 24 августа в Челябинске. На счету Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 28-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

В активе 29-летнего Альвареса 55 поединков, в которых он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, еще два боя завершились вничью. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сезар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники проводили два боя, первый завершился ничейным результатом). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
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