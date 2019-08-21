Озвучена дата первого боя Головкина в следующем году

Источник: AP 2019

На 5 октября у Головкина запланирован бой за вакантный титул IBF в среднем весе с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Хотя ожидалось, что в сентябре GGG проведет третий бой с «Канело», но мексиканец отказался вновь драться с казахстанцем, а позже лишился титула IBF.

— Если Головкин победит в октябре, а «Канело» выиграет свой бой в ноябре, состоится ли их третий поединок следующим?

— Необязательно. Согласно источникам, близким к Головкину, если он одержит победу над Деревянченко, тогда он может вернуться на ринг в январе или феврале 2020 года для защиты титула. «Канело» должен сразиться 2 ноября, и весьма сомнительно, что после этого он будет боксировать раньше привычной для него даты на праздник Синко де Майо в мае 2020 года.

Лагерь Головкина понимает сдержанность, которую Альварес испытывает в отношении их третьего боя, и в настоящее время GGG и его команда сосредоточатся на собственной карьере вместо того, чтобы гоняться за поединком, на который нет никаких гарантий, — написал Ким в статье на ESPN.