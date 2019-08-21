«В 25 лет впервые надел боксерские перчатки»: кто стал следующим соперником Данияра Елеусинова

Американец родился 17 ноября 1984 года в городе Киллен (США, штат Техас). В детстве Хикс не увлекался боксом. Он занимался легкой атлетикой и выступал за сборную колледжа по американскому футболу. Закончив обучение, он отправился служить в армию США. Спустя некоторое время у него обнаружился рак желудка, и механик первой кавалерийской дивизии Хикс был демобилизован. В течение пары лет он боролся со своей болезнью. В этот период Хикс заинтересовался боксом. В 25 лет он впервые надел боксерские перчатки.

Профессиональный дебют Хикса состоялся спустя четыре года, и он победил единогласным решением судей. Карьеру американец начал в легком весе, а сейчас выступает в полусреднем. За шесть лет он провел 13 боев, из которых 12 завершились в его пользу, половина нокаутом. Лишь по итогам одного из поединков была зафиксирована ничья. Крепким орешком для Решарда стал американец Джонатан Стилл. Кстати, весной 2019 года Стилл уступил казахстанскому боксеру Бобиржану Моминову, который помогал мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу готовиться к бою с Геннадием Головкиным.

В последнем бою, прошедшем 20 апреля, Хикс победил своего соотечественника Денниса Найфчифа и завоевал вакантный титул Американской боксерской федерации (ABF). Помимо этого, он неоднократно выступал в андеркартах с казахстанцами Али Ахмедовым и Искандером Харсаном.

В текущем рейтинге сайта BoxRec он занимает 439 место. Между тем Елеусинов располагается на 167 позиции.

В одном из последних интервью боксер жаловался на отсутствие интереса со стороны промоутеров. По его словам, всех отпугивает его возраст. В данный момент американец сотрудничает с промоутером Майком Кэмероном из Underwood Promotions. Его кумиром является легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший.