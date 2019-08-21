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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин официально объявил о бое за титул чемпиона мира

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) официально объявил дату и соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На ринг GGG вернется 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, где в июне этого года нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в дебюте на DAZN.

Соперником Головкина будет украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО). На кону этого поединка будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.

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При этом еще 15 августа Деревянченко через свои соцсети объявил о бое с Головкиным. Однако спустя сутки украинец удалил свои посты, где также упоминались 5 октября и MSG.

Кроме того, на 22 августа в Нью-Йорке намечена пресс-конференция с участием Головкина, на которой помимо анонса боя с Деревянченко будет объявлено о партнерстве GGG с британским промоутером Эдди Хирном из Matchroom Boxing.

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с украинцем.

Сам Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей. В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу.

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