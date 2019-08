Головкин официально объявил о бое за титул чемпиона мира

View this post on Instagram

You know that I consider Madison Square Garden as my home away from home and there is nothing better than fighting there again. ⠀ On October 5th it’s going to be a good fight. Every time I enter the ring I try to give my fans the fight they want to see, the show they deserve. It will be such a fight. We will bring back Big Drama Show to the ring of @thegarden and to @dazn_usa Don’t miss it! You will see everything you love in sport of boxing. See you in New York! ⠀ Рад буду вернуться на ринг в @thegarden, который считаю своим вторым домом. 5 октября будет хороший бой. Мы вернём Big Drama Show в Madison Square Garden и на DAZN. Вы увидите всё, что так любите в боксе. Увидимся в Нью-Йорке!