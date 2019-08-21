Стали известны первые участники андеркарта боя Головкина за титул чемпиона мира

Ранее о поединке официально объявил сам Головкин, опубликовав в своих соцсетях постер. Боксеры разыграют вакантный титул IBF в среднем весе.

По информации Майка Коппинджера (The Athletic), уже известны первые участники андеркарта этого шоу. Близки к завершению поединки Иван Баранчик (Беларусь) — Габриэль Брасеро (Пуэрто-Рико) и Чарльз Конуэл (США) — Патрик Дэй (США).

Для Головкина предстоящий бой станет вторым в году и вторым по контракту со стриминговым сервисом DAZN. На платформе GGG дебютировал в июне, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Что касается титула IBF, то он стал вакантным в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с Деревянченко.