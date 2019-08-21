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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны первые участники андеркарта боя Головкина за титул чемпиона мира

5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

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Ранее о поединке официально объявил сам Головкин, опубликовав в своих соцсетях постер. Боксеры разыграют вакантный титул IBF в среднем весе.

По информации Майка Коппинджера (The Athletic), уже известны первые участники андеркарта этого шоу. Близки к завершению поединки Иван Баранчик (Беларусь) — Габриэль Брасеро (Пуэрто-Рико) и Чарльз Конуэл (США) — Патрик Дэй (США).

Для Головкина предстоящий бой станет вторым в году и вторым по контракту со стриминговым сервисом DAZN. На платформе GGG дебютировал в июне, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Что касается титула IBF, то он стал вакантным в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с Деревянченко.

По иронии судьбы, Головкин лишился титула IBF в 2018 году в похожей ситуации — отказался от поединка с тем же Деревянченко. Вместо этого казахстанец провел матч-реванш с «Канело», в то время как Деревянченко проиграл Дэниэлу Джейкобсу в бою за вакантный пояс. В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу.

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