Стало известно, когда можно будет купить билеты на бой Головкина за титул чемпиона мира

По информации RingTV, заветные квитки можно будет купить уже пятницу, 23 августа, в полдень по восточному времени. Полная информация о ценах будет объявлена на пресс-конференции в четверг.

Сам бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октябре на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На этой же арене казахстанец в июне этого года провел свой дебютный бой по контракту со стриминговым сервисом DAZN, нокаутиоровав канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с украинцем.