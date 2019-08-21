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21:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда можно будет купить билеты на бой Головкина за титул чемпиона мира

Билеты на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между его бывшим обладателем казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) поступят в продажу на этой неделе.

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По информации RingTV, заветные квитки можно будет купить уже пятницу, 23 августа, в полдень по восточному времени. Полная информация о ценах будет объявлена на пресс-конференции в четверг.

Сам бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октябре на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На этой же арене казахстанец в июне этого года провел свой дебютный бой по контракту со стриминговым сервисом DAZN, нокаутиоровав канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF) в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с украинцем.

Головкин владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с тем же Деревянченко.

Стало известно, когда можно будет купить билеты на бой Головкина за титул чемпиона мира
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