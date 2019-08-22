Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Украинский боксер Александр Усик проведет бой против россиянина Андрея Федосова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера россиянина Алекса Вайсфельда.
Украинский боксер Александр Усик проведет бой против россиянина Андрея Федосова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера россиянина Алекса Вайсфельда.
Бой состоится 12 октября в Чикаго. Для Усика поединок станет дебютным в тяжелом весе.
Усик объявил о переходе из первого тяжелого веса в тяжелый в марте этого года. Первый поединок 32-летнего украинца в этой весовой категории должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен
Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако затем решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
В активе спортсмена 16 побед при отсутствии поражений. На счету Федосова 31 победа и три поражения.