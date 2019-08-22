Усик проведет бой с российским тяжеловесом

Источник: РИА "Новости"

Бой состоится 12 октября в Чикаго. Для Усика поединок станет дебютным в тяжелом весе.

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Усик объявил о переходе из первого тяжелого веса в тяжелый в марте этого года. Первый поединок 32-летнего украинца в этой весовой категории должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.

Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако затем решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории. Он уже отказался от титула по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA).