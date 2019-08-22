«Если GGG победит убедительно …»: эксперт назвал главную интригу в бою Головкина за титул чемпиона мира

Источник: Vesti.kz

Их бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). О поединке официально объявил казахстанец. Накануне стали известны первые участники андеркарта и появилась информация о дате старта продаж билетов.

«Хотя GGG является явным фаворитом, но Деревянченко очень жесткий. Он может сопротивляться и нанести серьезный урон. В такой схватке мы увидим, насколько Головкин восстановился. Однозначно это будет конкурентная борьба. Если Головкин победит убедительно, то DAZN уже не сможет откладывать третий бой с “Канело”. Это будет хорошей заявкой на трилогию», — поделился Марвилла.