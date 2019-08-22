«Если GGG победит убедительно …»: эксперт назвал главную интригу в бою Головкина за титул чемпиона мира
Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал главную интригу предстоящего боя между
Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал главную интригу предстоящего боя между
Их бой за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF) состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в
«Хотя GGG является явным фаворитом, но Деревянченко очень жесткий. Он может сопротивляться и нанести серьезный урон. В такой схватке мы увидим, насколько Головкин восстановился. Однозначно это будет конкурентная борьба. Если Головкин победит убедительно, то DAZN уже не сможет откладывать третий бой с “Канело”. Это будет хорошей заявкой на трилогию», — поделился Марвилла.
Напомним, Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) дважды дрались с друг с другом: их первый поединок в сентябре 2017 года завершился ничьей, а второй годом позже — минимальной победой мексиканца. Ожидалось, что 14 сентября боксеры проведут третий бой, но «Канело» отказался, отложив возвращение на конец года.