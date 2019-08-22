«Время Головкина подходит к концу». Деревянченко сделал громкое заявление в присутствии GGG

33-летний Деревянченко на пресс-конференции в Нью-Йорке в присутствии Головкина заявил, что время 37-летнего казахстанца в качестве боксера подходит к концу.
«Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.
Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, — и я хочу сделать это время концом! Приходите 5 октября, будет отличное шоу, — заявил Деревянченко на пресс-конференции.
Бой Головкин — Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке.