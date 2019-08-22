«Время Головкина подходит к концу». Деревянченко сделал громкое заявление в присутствии GGG

33-летний Деревянченко на пресс-конференции в Нью-Йорке в присутствии Головкина заявил, что время 37-летнего казахстанца в качестве боксера подходит к концу.

«Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.