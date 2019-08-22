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22 августа, источник: Vesti.kz

«Время Головкина подходит к концу». Деревянченко сделал громкое заявление в присутствии GGG

Украинский средневес Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от боя за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF против казахстанца Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.

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33-летний Деревянченко на пресс-конференции в Нью-Йорке в присутствии Головкина заявил, что время 37-летнего казахстанца в качестве боксера подходит к концу.

«Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу сказать спасибо моей команде: Лу ДиБелле, Киту Конноли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.

Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, — и я хочу сделать это время концом! Приходите 5 октября, будет отличное шоу, — заявил Деревянченко на пресс-конференции.

Бой Головкин — Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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