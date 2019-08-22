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22 августа, источник: Vesti.kz

Менеджер Деревянченко рассказал о спасителе переговоров с Головкиным

Менеджер украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Кит Коннолли на пресс-конференции в Нью-Йорке назвал ключевой момент в переговорах с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

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По словам Коннолли, еще за день до официального объявления боя он не был уверен, что тот состоится. Переговоры зашли в тупик, но телефонный разговор между советником Деревянченко Элом Хэймоном и адвокатом Головкина Джоном Хорневером все исправил.

Официально бой Головкин — Деревянченко был анонсирован 21 августа. Сам же поединок состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Накануне соперники провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов в Нью-Йорке. На ней Деревянченко отметился громким заявлением в адрес Головкина, а казахстанец признался, что чуть-чуть напуган.

Отметим, что Хэймон владеет проектом Premier Boxing Champions, который отвечает за трансляции бокса на телеканалах Showtime и FOX. При этом у бизнесмена нет лицензии промоутера, но неофициально он считается самым влиятельным и самым богатым человеком в мировом боксе.

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