Менеджер Деревянченко рассказал о спасителе переговоров с Головкиным
Менеджер украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Кит Коннолли на
Менеджер украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Кит Коннолли на
По словам Коннолли, еще за день до официального объявления боя он не был уверен, что тот состоится. Переговоры зашли в тупик, но телефонный разговор между советником Деревянченко Элом Хэймоном и адвокатом Головкина Джоном Хорневером все исправил.
Официально бой Головкин — Деревянченко был анонсирован 21 августа. Сам же поединок состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в
Накануне соперники провели первую
Отметим, что Хэймон владеет проектом Premier Boxing Champions, который отвечает за трансляции бокса на телеканалах Showtime и FOX. При этом у бизнесмена нет лицензии промоутера, но неофициально он считается самым влиятельным и самым богатым человеком в мировом боксе.