Менеджер Деревянченко рассказал о спасителе переговоров с Головкиным

По словам Коннолли, еще за день до официального объявления боя он не был уверен, что тот состоится. Переговоры зашли в тупик, но телефонный разговор между советником Деревянченко Элом Хэймоном и адвокатом Головкина Джоном Хорневером все исправил.

Официально бой Головкин — Деревянченко был анонсирован 21 августа. Сам же поединок состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Накануне соперники провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов в Нью-Йорке. На ней Деревянченко отметился громким заявлением в адрес Головкина, а казахстанец признался, что чуть-чуть напуган.