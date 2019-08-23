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15:32 (мск), источник: "Российская газета"

Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул

Участники титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания. Действующий чемпион оказался тяжелее своего оппонента на 300 грамм.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу во Дворце спорта «Трактор» в Челябинске пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. На кону пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, который принадлежит россиянину.

Ковалев оказался тяжелее своего оппонента — 79,2 кг против 78,9 кг. Впрочем, эта разница не имеет большого значения. Боксерам нужно было уложиться в лимит весовой категории — 79,4 кг.

Тем временем на традиционном общении с прессой Ярд снова удивил всех. На этот раз своим признанием, что за время подготовки к поединку он не счел должным смотреть бои с участием своего визави.

«Видел его бои по телевизору, когда был любителем, и смотрел один бой вживую, но я не изучаю таких боксеров, как Ковалев — это не мой стиль, — сказал он. — Я не собираюсь ничего менять специально для него».

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