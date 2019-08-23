«Я люблю конину». Головкин рассказал о работе с диетологом МакГрегора

Источник: Reuters

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью Business Insider рассказал о работе с диетологом Джеймсом Локвудом.

В команду GGG Локвуд вошел весной вместе с новым тренером Джонатаном Бэнксом. Специалист по питанию наиболее известен по работе с экс-чемпионом UFC в двух весах ирландццем Конором МакГрегором.

По словам Головкина, диета от Локвуда позволяет есть все, но работа с ним сделала еду «намного вкуснее».

«Перед боем я люблю чего-нибудь выпить», — сказал Головкин журналисту, а, а затем резко обернулся к тренеру и признался, что пошутил.

Казахстанец рассказал, что любит мясо. Он вспомнил рассказ Джека Лондона «Кусок мяса», в котором стареющий боксер Том Кинг идет на решающий бой для его карьеры, беспокоясь, что жена не смогла взять взаймы кусочек мяса.

«Я всегда помню Джека Лондона и его “Кусок мяса”. Каждый должен прочитать ее и каждый должен съесть этот большой кусок мяса», — отметил Головкин.

В 2017 году Головкин в интервью GQ признался, что идеальной едой для него в честь победы будет «много стейков». Его предпочтения не изменились.

«У меня есть опыт с различными кухнями. Например, в Казахстане я люблю конину, а в Италии — пасту. Для меня это все интересно, — говорит Головкин. — Что я захочу после взвешивания или после боя? Посмотрим. Может быть, это будет стейк прожарки рейр».

По словам Головкина, он уже придумал название диете от Локвуда, если в следующем бою завоюет вакантный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

«Если я выиграю титул, то назову это «Диета чемпиона мира», — сказал Головкин.