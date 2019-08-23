«Он однозначно проиграет». Британский журналист назвал победителя боя Головкин — Деревянченко

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Официально их поединок был анонсирован 21 августа и состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В данный момент известны первые участники андеркарта и появилась информация о дате старта продаж билетов.

«Этот бой не должен был состояться. Год назад Головкин отмахнулся от Деревянченко как от назойловой мухи. Однако бокс всегда преподносит сюрпризы. GGG явно не хотел этот бой. Этот чемпионский бой даже близко не достигает уровня встречи с «Канело» или хотя бы с Андраде.

Деревянченко однозначно проиграет Головкину, но отнимет у него много сил. Это противостояние не вызывает большого интереса у зрителей. Все это говорит не в пользу Головкина, которому важен каждый бой и шанс получить лучшего соперника, — отметил Кормли.