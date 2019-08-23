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23 августа, источник: Vesti.kz

«Он однозначно проиграет». Британский журналист назвал победителя боя Головкин — Деревянченко

Британский эксперт в мире профессионального бокса Ли Кормли в беседе с корреспондентом Vesti.kz изложил свою точку зрения по предстоящему бою между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

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Источник: Reuters

Официально их поединок был анонсирован 21 августа и состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В данный момент известны первые участники андеркарта и появилась информация о дате старта продаж билетов.

«Этот бой не должен был состояться. Год назад Головкин отмахнулся от Деревянченко как от назойловой мухи. Однако бокс всегда преподносит сюрпризы. GGG явно не хотел этот бой. Этот чемпионский бой даже близко не достигает уровня встречи с «Канело» или хотя бы с Андраде.

Деревянченко однозначно проиграет Головкину, но отнимет у него много сил. Это противостояние не вызывает большого интереса у зрителей. Все это говорит не в пользу Головкина, которому важен каждый бой и шанс получить лучшего соперника, — отметил Кормли.

Отметим, что накануне боксеры провели пресс-конференцию, после которой состоялась дуэль взглядов. Деревянченко заявил, что «время Головкина подходит к концу». В свою очередь, казахстанец признал силу своего соперника и пообещал настоящее шоу.

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