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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин назвал виновного в срыве трилогии с «Канело» в сентябре

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) рассказал, кто виноват в срыве трилогии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО), которая ожидалась в сентябре этого года.

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Источник: AP 2019

По словам GGG, он был готов драться с «Канело» уже осенью, однако команда мексиканца начала строить совершенно другие планы для своего подопечного.

«Я скажу вам то, что говорил ранее — я был готов драться в сентябре. Решение о том, что поединка не будет, принимала команда Альвареса. Так что пусть они разберутся со своими делами и соберутся с мыслями. Спросите у них, почему бой не состоялся. Я буду двигаться дальше.

Мы уже были в ситуации, когда приходилось отменять или переносить поединки. Был период, когда мы не знали, будет бой или нет. Теперь же мы заключили партнерское соглашение с DAZN. У нас есть план. Так что давайте не будем фокусироваться на «Канело». Надо двигаться вперед и смотреть, что произойдет дальше, — цитирует Головкина Boxingscene.com.

Свой следующий бой Головкин проведет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Боксеры разыграют вакантный титул IBF в среднем весе, который в начале августа организация отобрала у Альвареса.

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