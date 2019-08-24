Головкин назвал виновного в срыве трилогии с «Канело» в сентябре

Источник: AP 2019

По словам GGG, он был готов драться с «Канело» уже осенью, однако команда мексиканца начала строить совершенно другие планы для своего подопечного.

«Я скажу вам то, что говорил ранее — я был готов драться в сентябре. Решение о том, что поединка не будет, принимала команда Альвареса. Так что пусть они разберутся со своими делами и соберутся с мыслями. Спросите у них, почему бой не состоялся. Я буду двигаться дальше.

Мы уже были в ситуации, когда приходилось отменять или переносить поединки. Был период, когда мы не знали, будет бой или нет. Теперь же мы заключили партнерское соглашение с DAZN. У нас есть план. Так что давайте не будем фокусироваться на «Канело». Надо двигаться вперед и смотреть, что произойдет дальше, — цитирует Головкина Boxingscene.com.