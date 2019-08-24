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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Новый промоутер Головкина с контрактом на миллиард рассказал, когда состоится третий бой с «Канело»

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, с недавнего времени сотрудничающий с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), уверен, что третий бой казахстанца и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) непременно состоится. Однако далеко не все в этом плане зависит от их стороны.

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Источник: Reuters

«Я думаю, Альварес будет драться с ним тогда, когда решит, что хочет с ним драться, — сказал Хирн. — Он рассуждает примерно так: “Вы не будете говорить, с кем мне драться. Это я скажу вам, кто выйдет со мной в ринг.” Понимаете? В то же время, факт в том, что третий бой “Канело” и Головкина — это, на мой взгляд, самое лучшее, что можно устроить в боксе на сегодняшний день».

«Если 5 октября Головкин хорошо себя проявит (в поединке за вакантный титул IBF против украинца Сергея Деревянченко), фаны захотят увидеть его с “Канело” еще раз, — считает промоутер. — У них уже было два классных поединка, и DAZN этого тоже возжелает. Кроме того, у обоих бойцов есть обязательство привлекать для DAZN подписчиков. Такой бой справится с этим наилучшим образом. В общем, Геннадий со своей стороны в деле».

Напомним, трилогия ожидалась 14 сентября. Однако Альварес сначала отказался в третий раз драться с Головкина, а после и вовсе отложил возвращение на конец года. Дважды соперники встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — минимальной победой мексиканца.

Хирн в 2018 года заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, по которому обязан проводить 32 шоу за один год. В марте к платформе присоединился Головкин.

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