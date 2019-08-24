Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул чемпиона мира
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с
Соперники встретятся 5 октября на арене Madison Square Garden в
«Все говорят, что Головкин постарел. Но лично я этого не замечаю, потому что он побеждает более молодых парней и побеждает их убедительно. Поэтому я не могу рассчитывать на то, что 5 октября получу старого Головкина. Я должен быть готов к бою с лучшей версией GGG. Если я его нокаутирую, то не будет никаких вопросов. Я постараюсь это сделать», — заявил Деревянченко в беседе с Thaboxingvoice.com.
Ранее украинец заявил, что время GGG подходит к концу, и он хочет стать тем, кто оборвет это время. Со своей стороны Головкин признался, что напуган.
Титул IBF стал вакантным в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с украинцем. Спустя пару дней IBF санкционировала бой за пояс между Головкиным и Деревянченко.
По иронии судьбы, Головкин лишился титула IBF в 2018 году в похожей ситуации — отказался от поединка с тем же Деревянченко. Октябрьский бой станет для казахстанца вторым в году и вторым по контракту с DAZN. На платформе GGG дебютировал в июне как раз на MSG, когда нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).