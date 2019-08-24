Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул чемпиона мира

Источник: AP 2019

Соперники встретятся 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону их поединка будет стоять вакантный титул IBF в среднем весе.

«Все говорят, что Головкин постарел. Но лично я этого не замечаю, потому что он побеждает более молодых парней и побеждает их убедительно. Поэтому я не могу рассчитывать на то, что 5 октября получу старого Головкина. Я должен быть готов к бою с лучшей версией GGG. Если я его нокаутирую, то не будет никаких вопросов. Я постараюсь это сделать», — заявил Деревянченко в беседе с Thaboxingvoice.com.

Ранее украинец заявил, что время GGG подходит к концу, и он хочет стать тем, кто оборвет это время. Со своей стороны Головкин признался, что напуган.

Титул IBF стал вакантным в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Причина — мексиканец не смог договориться с украинцем. Спустя пару дней IBF санкционировала бой за пояс между Головкиным и Деревянченко.