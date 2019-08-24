Казахстанский супертяж дебютировал в США с победы
Казахстанский боксер супертяжелого веса Изим Избаки одержал вторую победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.
Казахстанский боксер супертяжелого веса Изим Избаки одержал вторую победу в карьере на профессиональном ринге, сообщает Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в
Таким образом, Избаки выиграл свой второй бой в профи, а для Саммерса данное поражение стало вторым в карьере при одной победе.
Для Избаки этот бой стал первым на территории США — профессиональный дебют состоялся в Таллине (Эстония) в ноябре 2018-го, тогда он техническим нокаутом победил белоруса Олега Заблоцки (0−9).