Казахстанский супертяж дебютировал в США с победы

В рамках вечера бокса в Брокен-Эрроу (штат Оклахома, США) казахстанец встречался с местным боксером Армонте Саммерсом. Поединок продлился все отведенные четыре раунда и завершился победой Избаки.

Таким образом, Избаки выиграл свой второй бой в профи, а для Саммерса данное поражение стало вторым в карьере при одной победе.