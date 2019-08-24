Усик отказался от боя с россиянином Федосовым из-за политики

Источник: РИА "Новости"

По словам Усика, он не хочет, чтобы поединок в итоге перевели в политическую плоскость.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.