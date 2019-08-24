Челябинск будет претендовать на проведение ЧЕ по боксу 2021 года
ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг — РИА Новости, Василий
ЧЕЛЯБИНСК, 24 авг — РИА Новости, Василий
В субботу в Челябинске состоялась встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Помимо подачи заявки на проведение чемпионата Европы, было предложено провести финал всероссийской спартакиады в 2020 году в Челябинске, а также в дни саммита ШОС и БРИКС — боксерский матч.
Также обсуждалось проведение последнего этапа подготовки мужской национальной сборной перед чемпионатом мира в Златоусте (Челябинская область). Чемпионат мира 2019 года среди мужчин пройдет в сентябре в Екатеринбурге.