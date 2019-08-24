Челябинск будет претендовать на проведение ЧЕ по боксу 2021 года

В субботу в Челябинске состоялась встреча генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева и временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Помимо подачи заявки на проведение чемпионата Европы, было предложено провести финал всероссийской спартакиады в 2020 году в Челябинске, а также в дни саммита ШОС и БРИКС — боксерский матч.