Казахстанец Нурсултанов победил российского боксера в андеркарте Ковалева
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов единогласным решением судей победил россиянина Артура Осипова, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов единогласным решением судей победил россиянина Артура Осипова, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой по правилам десяти раундов прошел в андеркарте вечера бокса на арене «Трактор» в Челябинске. В главном событии этого шоу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) встретится с британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО), а посмотреть его можно здесь.
Для 26-летнего Нурсултанова эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а 30-летний Осипов потерпел второе поражение в карьере — также в его активе 15 побед (десять нокаутом).
Отметим, что Нурсултанов впервые в карьере выступал в России. Из предыдущих 11 боев десять он провел в США, а еще один — в Казахстане. С Ковалевым Нурсултанова связывают менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events.