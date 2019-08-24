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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Нурсултанов победил российского боксера в андеркарте Ковалева

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов единогласным решением судей победил россиянина Артура Осипова, передает корреспондент Vesti.kz.

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Бой по правилам десяти раундов прошел в андеркарте вечера бокса на арене «Трактор» в Челябинске. В главном событии этого шоу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) встретится с британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО), а посмотреть его можно здесь.

Для 26-летнего Нурсултанова эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а 30-летний Осипов потерпел второе поражение в карьере — также в его активе 15 побед (десять нокаутом).

Отметим, что Нурсултанов впервые в карьере выступал в России. Из предыдущих 11 боев десять он провел в США, а еще один — в Казахстане. С Ковалевым Нурсултанова связывают менеджер Эгис Климас и промоутерская компания Main Events.

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