Казахстанец Нурсултанов победил российского боксера в андеркарте Ковалева

Бой по правилам десяти раундов прошел в андеркарте вечера бокса на арене «Трактор» в Челябинске. В главном событии этого шоу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев (33−3−1, 28 КО) встретится с британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО), а посмотреть его можно здесь.

Для 26-летнего Нурсултанова эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а 30-летний Осипов потерпел второе поражение в карьере — также в его активе 15 побед (десять нокаутом).