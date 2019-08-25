Радиоактивный Ковалев громит Ярда

Карьера Сергея Ковалева в последние годы — это постоянное ощущение надвигающейся катастрофы. Ссоры с тренерами, не завершившееся еще судебное разбирательство, инцидент в самолете, ругань с соперниками. Все взвинчено, вывернуто странным образом, практически на максималках. Как будто комикс.

Энтони Ярд не проходил жестких проверок. У него не было опыта больших жестких боев. Сергей вообще не должен был иметь с ним никаких проблем… в теории. В реальности бой оказался войной.

Британец был заряжен не меньше Ковалева. Первым делом по прилете в Челябинск он обнаружил, что по пути исчез багаж. Затем выяснилось, что в номере отеля, где он остановился, не было горячей воды. Наверное, плановое летнее отключение, но как это объяснить боксеру, если он уже решил, что все это часть плана победить его еще до боя. Интересно, выдали ли ему кипятильник.

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В довершение всего оставалось, чтобы на Ярда упал метеорит или где-то под Челябинском началась мощная утечка радиации. Местные, уверен, привыкли — а приезжему боксеру было бы неприятно.

Ничего личного

Но излучал сам Ковалев и его бой. Атмосфера была радиоактивная. Кто-то собирался ставить на победу Сергея квартиру. Другой — миллион рублей. Наверное, человек может себе позволить. Обычно такие суммы ставят не ради выигрыша — а чтобы острее все воспринимать. Эмоции, драйв. Примерно так боксеры иногда заводят себя, устраивая трэшток и оскорбляя соперников. Заставляя себя и его воспринимать противостояние как нечто личное.

У Ковалева и Ярда не могло быть ничего личного. Они бойцы разных культур, разных поколений, разных интересов в боксе. Ярд приехал за деньгами и за славой. Примерно как Ковалев когда-то много лет назад отправился отбирать пояс в Англии у Натана Клеверли.

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И британец в какой-то момент был очень близок к успеху. Он начал неторопливо. Его молодость и скорость ударов были главным ресурсом. Ковалев давил опытом и авторитетом. Трибуны гнали его вперед. Ярд расслабился со второго-третьего раунда. Опустив руки, убирал голову из-под ударов, пытался контратаковать.

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К середине боя Ковалев немного начал терять концентрацию. Ярд начал бросаться. Его скорость подсела, но и Ковалев не становился быстрее и острее. Его тяжелый джеб работал, у британца начали опухать глаза, он чаще ошибался, промахивался с хуками — но Ковалев его не мог за это наказать.

Восьмой раунд — Ярд попал. Ковалев пошатнулся. Голову Сергея перекладывали с кулака на кулак. Зал орал. Претендент шел убивать. Трудно сказать, чего не хватило Ярду. Он потратил все силы в 8 и 9 раундах, пытаясь догнать Ковалева и достать любой ценой. И начал все чаще натыкаться на тяжеленный встречный джеб, из-за которого он почти перестал видеть левым глазом.

В 11-м раунде левый удар Сергея встряхнул голову претендента, и ноги ушли из-под него. Рефери считал, Ярд почти не пытался встать, зал сходил с ума. Возвращение чемпиона домой состоялось.

Пока еще король

Драма, боль, жестокий бой, катастрофа была рядом, ее можно было пощупать, протянув руку — погладить, как больную бешенством огромную свирепую псину. Но Ковалев сохраняет титул. Пока. История продолжается.