Радиоактивный Ковалев громит Ярда
В субботу в Челябинске Сергей Ковалев защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе, нокаутировав Энтони Ярда.
В субботу в Челябинске Сергей Ковалев защитил свой чемпионский пояс в полутяжелом весе, нокаутировав Энтони Ярда.
Карьера Сергея Ковалева в последние годы — это постоянное ощущение надвигающейся катастрофы. Ссоры с тренерами, не завершившееся еще судебное разбирательство, инцидент в самолете, ругань с соперниками. Все взвинчено, вывернуто странным образом, практически на максималках. Как будто комикс.
Британец был заряжен не меньше Ковалева. Первым делом по прилете в Челябинск он обнаружил, что по пути исчез багаж. Затем выяснилось, что в номере отеля, где он остановился, не было горячей воды. Наверное, плановое летнее отключение, но как это объяснить боксеру, если он уже решил, что все это часть плана победить его еще до боя. Интересно, выдали ли ему кипятильник.
В довершение всего оставалось, чтобы на Ярда упал метеорит или
Но излучал сам Ковалев и его бой. Атмосфера была радиоактивная.
У Ковалева и Ярда не могло быть ничего личного. Они бойцы разных культур, разных поколений, разных интересов в боксе. Ярд приехал за деньгами и за славой. Примерно как Ковалев
И британец в
К середине боя Ковалев немного начал терять концентрацию. Ярд начал бросаться. Его скорость подсела, но и Ковалев не становился быстрее и острее. Его тяжелый джеб работал, у британца начали опухать глаза, он чаще ошибался, промахивался с хуками — но Ковалев его не мог за это наказать.
Восьмой раунд — Ярд попал. Ковалев пошатнулся. Голову Сергея перекладывали с кулака на кулак. Зал орал. Претендент шел убивать. Трудно сказать, чего не хватило Ярду. Он потратил все силы в 8 и 9 раундах, пытаясь догнать Ковалева и достать любой ценой. И начал все чаще натыкаться на тяжеленный встречный джеб,
В 11-м раунде левый удар Сергея встряхнул голову претендента, и ноги ушли
Драма, боль, жестокий бой, катастрофа была рядом, ее можно было пощупать, протянув руку — погладить, как больную бешенством огромную свирепую псину. Но Ковалев сохраняет титул. Пока. История продолжается.
Думается, Саул Альварес после такого боя еще сильнее захочет драться с Ковалевым. И все остальные — Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол, все. Теперь это израненный лев. Пока еще король, но уже почти готов пасть. Но сражаться он будет яростно — и нужно иметь большое сердце и отчаянное желание победить, чтобы полезть с ним в драку.