«Я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском». Эмоции Ковалева после победы над Ярдом

Источник: Спорт-Экспресс

После яркой победы нокаутом над Энтони Ярдом Ковалев не выглядел измотанным, ментально — уж точно. Он сразу вспомнил о Максиме Дадашеве и посвятил ему победу. И даже позволил себе пошутить по поводу вручения себе удостоверения заслуженного мастера спорта. Когда на ринг вышел генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, то Ковалев поблагодарил его так: «Спасибо, что меня наконец увидели».

Прямо в ринге чемпион ответил на вопросы журналистов. И о планах на суперчемпиона Сауля «Канело» Альвареса (по сравнению с ним, прошедший бой был, скорее, прологом), и о тяжелом положении шахтеров, и о детях.

Нашел то место, куда стоит пробить

— Я счастлив. Я бился в родном городе, перед своей семьей, друзьями. Я дома, — начал Ковалев.

— Как оцените бой?

— К концу я немного подвыдохся, но сумел на опыте поймать нить боя. Нашел, наконец, то место, куда стоит пробить. Слава богу, получилось. Это сделали возможным опыт, удача и поддержка моих родных стен. Спасибо, что я однажды пришел в бокс. Благодарен этому спорту, который кардинально изменил мою жизнь и семьи.

— Ярд удивил?

— Я не ожидал легкого боя. Готов был к затяжному и даже удивлен, что в итоге его ударил. Рассчитывал на 12 раундов. Где-то в седьмом раунде я начал прощупывать его левой, почувствовал, что его реакция ухудшилась, левый джеб он стал пропускать. Мы изначально работали над этим моментом.

— Заставил поволноваться седьмой раунд, когда пару раз Ярд был опасен в атаках.

— Да, был такой момент. Я немножко потерял нить, но получилось сконцентрироваться, переключиться. Просто за счет опыта не дал ему себя забить. Это один из моих коньков. Даже вспомнить реванш с Уордом, со второго раунда я просто не помнил бой. Поэтому и расстался с тренером Джоном Джексоном. К нему было много вопросов после боя. Я только в седьмом раунде проснулся и понял, что, так скажем, я в плохой ситуации. В общем, выстаивать такие моменты у меня неплохо получается. Сегодня он выдохся, а я на этом сработал.

Я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском

— Все ждут, что вы скажете что-то о бое с Канело.

— Обязательно включусь в бой с Канело, и, если он открыт для него, будем боксировать. Они хитро вели эту игру. Выжимали в тренировочных лагерях, а под конец сделали предложение, от которого, поверьте, было трудно отказаться. У меня таких предложений в жизни еще не было. Но я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском. Пообещал Челябинску, что буду здесь. Билеты проданы, все было организовано. Не в жилу было бы приезжать сюда после такого поступка.

Но вот, на все воля божья, теперь я открыт для боя с Канело или объединенных поединков для выявления абсолютного чемпиона в нашем весе. Нам нужен такой бой, даже турнир. Одна пара уже определилась: Гвоздик — Бетербиев. Что ни делается, все к лучшему. За один бой два пояса придется взять.

— Каково это — биться перед родной публикой, да еще и в День шахтера?

— Классно, напряженно. Я поздравляю всех шахтеров с праздником, желаю крепкого здоровья, высоких зарплат, безопасных рабочих дней. Берегите себя! Блин, я горжусь нашим народом, что в такие тяжелые времена он выживает. У нас нет военных действий, но, тем не менее, у нас очень тяжелая экономическая ситуация. Когда варился в этом котле, не обращал внимания, а со стороны смотришь, и это становится более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни здесь, надо этого добиваться, за это бороться.

Копейску привет огромный! Меня почему-то объявляют везде как представителя Копейска, но я в Копейске родился, а вообще челябинец. Все тренеры челябинские, всю карьеру здесь, записался в бокс здесь. Копейск — ну, моя родина. Наверное, каждые выходные в свое время туда ездил, не забывал, там мои родные живут. Огромный привет всем моим землякам, спасибо за поддержку. Я еще туда буду приезжать, но уже не в качестве боксера, а в качестве того, кто будет делиться опытом. Конечно, когда-нибудь мы откроем Школу нокаута — она обязательно будет. Но гарантировать, когда именно, пока не могу. Не все срастается так, как мы хотим.

Мне осталось провести четыре боя

— Вы увидели, что Ярд может стать чемпионом в будущем?

— Я не буду наговаривать, все зависит от него. Я ему желаю большого будущего. Но не знаю, какой у него стержень. В принципе, я увидел в бою его характер, что он не сдается. Но все зависит от того, насколько велика его мотивация. Меня очень мотивировала моя прошлая жизнь и мои текущие проблемы. Поэтому я никогда не сдаюсь.

— Как будете праздновать?