«Я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском». Эмоции Ковалева после победы над Ярдом
Сергей Ковалев, отстоявший пояс в полутяжелом весе по версии WBO, пообещал бой с Саулем Альваресом и высказался о зарплатах шахтеров.
Сергей Ковалев, отстоявший пояс в полутяжелом весе по версии WBO, пообещал бой с Саулем Альваресом и высказался о зарплатах шахтеров.
После яркой победы нокаутом над Энтони Ярдом Ковалев не выглядел измотанным, ментально — уж точно. Он сразу вспомнил о Максиме Дадашеве и посвятил ему победу. И даже позволил себе пошутить по поводу вручения себе удостоверения заслуженного мастера спорта. Когда на ринг вышел генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, то Ковалев поблагодарил его так: «Спасибо, что меня наконец увидели».
Прямо в ринге чемпион ответил на вопросы журналистов. И о планах на суперчемпиона Сауля «Канело» Альвареса (по сравнению с ним, прошедший бой был, скорее, прологом), и о тяжелом положении шахтеров, и о детях.
— Я счастлив. Я бился в родном городе, перед своей семьей, друзьями. Я дома, — начал Ковалев.
— Как оцените бой?
— К концу я немного подвыдохся, но сумел на опыте поймать нить боя. Нашел, наконец, то место, куда стоит пробить. Слава богу, получилось. Это сделали возможным опыт, удача и поддержка моих родных стен. Спасибо, что я однажды пришел в бокс. Благодарен этому спорту, который кардинально изменил мою жизнь и семьи.
— Ярд удивил?
— Я не ожидал легкого боя. Готов был к затяжному и даже удивлен, что в итоге его ударил. Рассчитывал на 12 раундов.
— Заставил поволноваться седьмой раунд, когда пару раз Ярд был опасен в атаках.
— Да, был такой момент. Я немножко потерял нить, но получилось сконцентрироваться, переключиться. Просто за счет опыта не дал ему себя забить. Это один из моих коньков. Даже вспомнить реванш с Уордом, со второго раунда я просто не помнил бой. Поэтому и расстался с тренером Джоном Джексоном. К нему было много вопросов после боя. Я только в седьмом раунде проснулся и понял, что, так скажем, я в плохой ситуации. В общем, выстаивать такие моменты у меня неплохо получается. Сегодня он выдохся, а я на этом сработал.
— Все ждут, что вы скажете
— Обязательно включусь в бой с Канело, и, если он открыт для него, будем боксировать. Они хитро вели эту игру. Выжимали в тренировочных лагерях, а под конец сделали предложение, от которого, поверьте, было трудно отказаться. У меня таких предложений в жизни еще не было. Но я не проститутка, чтобы тянуться за жирным куском. Пообещал Челябинску, что буду здесь. Билеты проданы, все было организовано. Не в жилу было бы приезжать сюда после такого поступка.
Но вот, на все воля божья, теперь я открыт для боя с Канело или объединенных поединков для выявления абсолютного чемпиона в нашем весе. Нам нужен такой бой, даже турнир. Одна пара уже определилась: Гвоздик — Бетербиев. Что ни делается, все к лучшему. За один бой два пояса придется взять.
— Каково это — биться перед родной публикой, да еще и в День шахтера?
— Классно, напряженно. Я поздравляю всех шахтеров с праздником, желаю крепкого здоровья, высоких зарплат, безопасных рабочих дней. Берегите себя! Блин, я горжусь нашим народом, что в такие тяжелые времена он выживает. У нас нет военных действий, но, тем не менее, у нас очень тяжелая экономическая ситуация. Когда варился в этом котле, не обращал внимания, а со стороны смотришь, и это становится более очевидно. Мы заслуживаем лучшей жизни здесь, надо этого добиваться, за это бороться.
Копейску привет огромный! Меня
— Вы увидели, что Ярд может стать чемпионом в будущем?
— Я не буду наговаривать, все зависит от него. Я ему желаю большого будущего. Но не знаю, какой у него стержень. В принципе, я увидел в бою его характер, что он не сдается. Но все зависит от того, насколько велика его мотивация. Меня очень мотивировала моя прошлая жизнь и мои текущие проблемы. Поэтому я никогда не сдаюсь.
— Как будете праздновать?
— У меня три дня, и я должен ехать. Готовиться к следующему бою с Канело. Пусть празднуют фанаты. У меня большой путь, я свое отпраздновал, теперь другие планы, поездки — Алтай, Москва, Сочи. Всего две недели на это. Сейчас два дня, встречусь с родственниками, чаю попьем за победу, и пора двигаться вперед. Мне уже 36 лет