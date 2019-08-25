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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из Мексики отстоял пояс WBC в поединке с претендентом из США

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе до 52,2 килограмма мексиканец Хуан Франсиско Эстрада (40−3, 27 КО) выиграл у американского претендента Дьюэйна Бимона (16−2−1, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок стал главным событием боксерского шоу в Мексике. Эстрада с самого начала доминировал в ринге и мог в стартовых раундах завершить бой досрочно, но Бимон не без труда смог достоять до девятой трехминутки, когда за явным преимуществом соперника оказался не в состоянии проводить необходимые контратаки. В итоге рефери остановил бой — Эстрада успешно провел первую защиту титула.

Добавим, что в андеркарте вечера бывший боксер «Астана Арланс» хорват Филип Хргович победил мексиканца Марио Эредию, побитый Саулем «Канело» Альваресом экс-чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит (28−2−1, 16 КО) одолел другого мексиканца Марио Альберто Лосано, а проигравший Данияру Елеусинову в финале Олимпийских Игр-2016 узбек Шахрам Гиясов взял верх над колумбийцем Дарлейсем Пересом.

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