Чемпион мира из Мексики отстоял пояс WBC в поединке с претендентом из США

Поединок стал главным событием боксерского шоу в Мексике. Эстрада с самого начала доминировал в ринге и мог в стартовых раундах завершить бой досрочно, но Бимон не без труда смог достоять до девятой трехминутки, когда за явным преимуществом соперника оказался не в состоянии проводить необходимые контратаки. В итоге рефери остановил бой — Эстрада успешно провел первую защиту титула.