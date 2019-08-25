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12:33 (мск), источник: Sport24

Депутат Валуев согласился со словами боксера Ковалева о тяжелой жизни в России

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал победу Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом. Также депутат заявил, что согласен со словами Ковалева о том, что в России тяжелая жизнь.

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Источник: Sport24
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«Такие поединки интересны тем, что ситуация в ринге меняется кардинальным образом, и до развязки никто не уверен в финале, это запоминается. Одним из факторов, который помогал Ярду идти вперед, — это молодость, амбиции, ему нужно было доказывать, что он лучше.

Слова Ковалева о тяжелой жизни в России? Да, тяжело, от города к городу, если не сказать, что в городах такая ситуация, то в поселках действительно очень тяжелая ситуация. Я понимаю, о чем говорит Ковалев, речь идет не совсем о выживании, но если сравнивать с другими городами, то да, так и есть, — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, Ярд впервые в своей карьере проиграл бой.

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