Депутат Валуев согласился со словами боксера Ковалева о тяжелой жизни в России

«Такие поединки интересны тем, что ситуация в ринге меняется кардинальным образом, и до развязки никто не уверен в финале, это запоминается. Одним из факторов, который помогал Ярду идти вперед, — это молодость, амбиции, ему нужно было доказывать, что он лучше.

Слова Ковалева о тяжелой жизни в России? Да, тяжело, от города к городу, если не сказать, что в городах такая ситуация, то в поселках действительно очень тяжелая ситуация. Я понимаю, о чем говорит Ковалев, речь идет не совсем о выживании, но если сравнивать с другими городами, то да, так и есть, — сказал Валуев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.