Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира
Главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев назвал имена боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.
Главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев назвал имена боксеров, которые представят Казахстан на чемпионате мира, сообщает Olympic.kz.
Турнир пройдет с 8 по 22 сентября в Екатеринбурге (Россия) и впервые состоится в восьми весовых категориях, которые составляют теперь олимпийскую программу.
Состав национальной сборной РК по боксу:
Сакен Бибосынов (52 килограмма), Кайрат Ералиев (57 килограммов), Закир Сафиуллин (63 килограмма), Абылайхан Жусупов (69 килограммов), Турсынбай Кулахмет (75 килограммов), Бекзат Нурдаулетов (81 килограмм), Василий Левит (91 килограмм), Камшыбек Кункабаев (+91 килограмм).
Сборную будет сопровождать команда тренеров: главный тренер Галымбек Кенжебаев, старший тренер Марат Джакиев, а также тренеры Мырзагали Айтжанов, Жамиль Джусупов и Марат Манашев.
Всего в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны, что станет рекордом в истории проведения чемпионатов мира.