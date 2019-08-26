Назван состав сборной Казахстана по боксу на чемпионат мира

Турнир пройдет с 8 по 22 сентября в Екатеринбурге (Россия) и впервые состоится в восьми весовых категориях, которые составляют теперь олимпийскую программу.

Состав национальной сборной РК по боксу:

Сакен Бибосынов (52 килограмма), Кайрат Ералиев (57 килограммов), Закир Сафиуллин (63 килограмма), Абылайхан Жусупов (69 килограммов), Турсынбай Кулахмет (75 килограммов), Бекзат Нурдаулетов (81 килограмм), Василий Левит (91 килограмм), Камшыбек Кункабаев (+91 килограмм).

Сборную будет сопровождать команда тренеров: главный тренер Галымбек Кенжебаев, старший тренер Марат Джакиев, а также тренеры Мырзагали Айтжанов, Жамиль Джусупов и Марат Манашев.