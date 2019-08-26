Деревянченко: Напуган ли Головкин? Я думаю, что он лжет

«Я готов. Завтра я отправлюсь в Калифорнию и начинаю тренировочный лагерь. Напуган ли Головкин? Я думаю, что он лжет. На самом деле он меня не боится. Знаете, это как игра: «Я тебя боюсь» и все такое. Я думаю, он не боится. Это как игра: «О, я боюсь тебя». Я думаю, что он не боится, но и я не боюсь.