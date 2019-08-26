Деревянченко: Напуган ли Головкин? Я думаю, что он лжет
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) заявил, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) солгал, рассказав на первой совместной
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) заявил, что казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) солгал, рассказав на первой совместной
Деревянченко назвал слова GGG игрой, отметив также, что начинает подготовку к их бою.
«Я готов. Завтра я отправлюсь в Калифорнию и начинаю тренировочный лагерь. Напуган ли Головкин? Я думаю, что он лжет. На самом деле он меня не боится. Знаете, это как игра: «Я тебя боюсь» и все такое. Я думаю, он не боится. Это как игра: «О, я боюсь тебя». Я думаю, что он не боится, но и я не боюсь.
Я готов выйти на ринг 5 октября и показать все, на что я способен. Я получил большой опыт в бою против Джейкобса. Теперь я более опытный", — цитирует Деревянченко AB Boxing News.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в