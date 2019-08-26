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26 августа, источник: Vesti.kz

«О космосе знаю больше». Головкин — об отказе «Канело» от трилогии и его разногласиях с Golden Boy

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью Business Insider ответил на вопросы об отказе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) от третьего боя в этом году.

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«Я на самом деле ничего не думаю об этом. Давайте лучше поговорим о космосе или что-то таком, — предложил Головкин журналисту. — Я в действительности знаю о спутниках и космосе больше, чем о “Канело”. Какие интересные люди работают с Илоном Маском, они мыслят совершенно по-другому, не как большинство людей!».

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У Головкина нет ответа, почему Альварес отказался от трилогии. В начале августа стало известно о конфликте мексиканца с компанией Golden Boy Promotions из-за нежелания боксера проводить трилогию с GGG.

«Может быть, “Канело” надо выяснить отношения с собственными промоутерами. Давайте посмотрим, какой результат будет у меня в следующем бою, давайте подождем, как закончится его следующий поединок, а уже потом вернемся к вопросам об этом», — заявил Головкин.

Следующий бой Головкин проведет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО). Боксеры разыграют вакантный титул IBF в среднем весе, который в начале августа организация отобрала у Альвареса.

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