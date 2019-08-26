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26 августа, источник: Vesti.kz

Головкин ответил на предложение подраться с чемпионом мира на 60-тысячной арене

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) заявил о готовности провести бой с «регулярным» чемпионом WBA японцем Риотой Муратой (15−2, 12 КО).

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В интервью Boxingscene.com Головкин отметил, что сейчас сфокусирован на поединке за вакантный титул IBF против украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО), но после этого готов рассмотреть вариант с Муратой и согласен на встречу на 60-тысячной арене Tokyo Dome в столице Японии.

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«100 процентов, абсолютно, я открыт для этого. Но, конечно, сначала мне нужно выиграть титул чемпиона мира. Без сомнений, мне интересен поединок с Муратой. Это очень важно и думаю, что будет великий бой», — сказал Головкин.

Осенью 2018 года команды Головкина и Мураты вели переговоры о поединке и практически пришли к согласию. Сделать поединок помешало неожиданное поражение японца, который решением уступил американцу Робу Бранту (25−2, 17 КО).

В июле 2019 года Мурата вернул титул, нокаутировав Бранта в реванше. В профи японец переходил в статусе олимпийского чемпиона Лондона-2012, а Головкин становился серебряным призером Игр в Афинах-2004.

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